«Саша — Элвис, я — Пресли». Мишина и Галлямов пошутили о своих образах в новой программе
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Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Кто мы в этой программе? Саша — Элвис, я — Пресли», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Эта программа несёт открытый смысл, поэтому тут может быть миллион догадок. Мы показали вам прокат, мы показали свои задумки, а дальше зрители могут для себя что-то дальше придумать — это всё равно что прочесть книжку», — добавил Галлямов.
«У нашего постановщика была задумка, что я не то что жена или девушка Элвиса Пресли, а его вдохновение. Именно то, что приходит и даёт толчок писать музыку», — отметила Мишина.
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