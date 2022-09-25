Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Саша — Элвис, я — Пресли». Мишина и Галлямов пошутили о своих образах в новой программе

«Саша — Элвис, я — Пресли». Мишина и Галлямов пошутили о своих образах в новой программе
Комментарии

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Кто мы в этой программе? Саша — Элвис, я — Пресли», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Эта программа несёт открытый смысл, поэтому тут может быть миллион догадок. Мы показали вам прокат, мы показали свои задумки, а дальше зрители могут для себя что-то дальше придумать — это всё равно что прочесть книжку», — добавил Галлямов.

«У нашего постановщика была задумка, что я не то что жена или девушка Элвиса Пресли, а его вдохновение. Именно то, что приходит и даёт толчок писать музыку», — отметила Мишина.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022