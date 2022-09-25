Мишина и Галлямов ответили на вопрос: как сделать фигурное катание медийным

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос: как сделать фигурное катание медийным.

«Спасибо Первому каналу, что они настолько популяризировали данный вид спорта, и виден большой прогресс, и уже не маленькими, а большими шагами фигурное катание идёт вперёд», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Фигуристов видишь в роли ведущих, в рекламе, на соревнованиях, везде. Как не включишь телевизор, так фигурное катание», — добавила Мишина.

Ранее Галлямов и Мишина ответили, мешают ли им выкрики фанатов на контрольных прокатах, а также прокомментировали выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.