Галлямов рассказал, что популярнее: футбол или фигурное катание
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался о популярности фигурного катания и футбола.
«Не обгоняет ли футбол по популярности фигурное катание? Тут можно смотреть с разных точек зрения, но фигурное катание, конечно, очень сильно в плане популярности догоняет футбол. По уровню, конечно, все сами всё понимают. Но, конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены в любых видах спорта были на самых высоких местах», — ответили фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Александр Галлямов является олимпийским чемпионом (2022). Фигурист также завоёвывал золотую медаль чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы (2022) и становился бронзовым призёром ОИ-2022.
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