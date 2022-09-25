Мишина и Галлямов рассказали, почему в их программах так много рока

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос, почему в их программах так много рока.

«Не знаю, что ответить. Для Тамары Николаевны (Москвиной) эта эпоха рока сама по себе модерн. Для неё модерн сейчас — это рок, поэтому, наверное, у нас было три программы в таких близких стилях, и на самом деле я считаю, что она права: нам этот стиль подходит, и он отличается от того, что мы катаем в коротких», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Данный жанр рок сейчас перерождается, потому что в какое-то время его просто не было. Были, наверное, только хип-хоп и рэп. Наверное, сейчас рок благополучно переродился и начинает дальше развиваться, и, конечно, за этим тоже очень приятно наблюдать и покайфовать, чтобы нам почувствовать этот драйв, а болельщикам и всем остальным, чтобы они тоже это почувствовали. Не только катать под лирику, под лирику мы тоже любим кататься, как мы с Настей уже говорили, но в этом сезоне нужны были эксперименты, и, на наш взгляд, он выдался вполне удачным. Поэтому есть что дальше дорабатывать, мы ещё не всё показали, что хотели на этих стартах, но будем потихоньку добавлять небольшие фишечки, элементы», — добавил Галлямов.