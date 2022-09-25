Евгений Семененко объяснил прокат произвольной программы с макияжем

Российский фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление в произвольной программе с макияжем на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
«Это спонтанно получилось. Во-первых, на первой тренировке сегодняшней Алексей Николаевич говорит: давай волосы покрасим на программу, образ подчеркнуть? Я такой: ну давайте». Потом приезжаю уже перед произвольной программой: а давай ещё и с лицом что-то сделаем? Отвечаю — максимум глаза на первый раз. Вот так и получилось. Посмотрим, может, что-то ещё придумаем», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Во время проката короткой программы Евгений выступал с травмой и катался без элементов ультра-си. Он исполнил тройные прыжки – тулуп и сальхов, а также двойной аксель.
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