Кондратюк не стал общаться с журналистами после проката, но рассказал о самочувствии

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России Марк Кондратюк отказался общаться с журналистами после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Москве, но ответил на один вопрос о самочувствии.

«Всё нормально. В физическом плане», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Вчера, 24 сентября, Марк Кондратюк показал короткую программу на контрольных прокатах в «Мегаспорте», которая поставлена на песню What is jazz Club des Belugas.

Кондратюк стал известен после сезона-2021/2022. Сначала Марк подтвердил право России на третью путёвку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании, став третьим на отборочном турнире. Затем он выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место.