Артур Даниелян раскрыл детали своей программы
Поделиться
Российский фигурист Артур Даниелян, выступающий в одиночном катании, высказался о деталях своей программы.
«О чём программа? Могу рассказать, но мы ещё формулируем с тренерами. Как бы сами понимаем, может, и зритель уже понял что-то. Но в сетях освещу историю, и каждый поймёт по-своему. Мне кажется, все проходят через это», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Артур Даниелян является серебряным призёром чемпионата Европы (2020) и серебряным призёром чемпионата России (2020). Он также получил звание мастера спорта России международного класса.
Ранее российский фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление в произвольной программе с макияжем на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:25
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:44
Партнерский контент