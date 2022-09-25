Артур Даниелян раскрыл детали своей программы

Российский фигурист Артур Даниелян, выступающий в одиночном катании, высказался о деталях своей программы.

«О чём программа? Могу рассказать, но мы ещё формулируем с тренерами. Как бы сами понимаем, может, и зритель уже понял что-то. Но в сетях освещу историю, и каждый поймёт по-своему. Мне кажется, все проходят через это», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Артур Даниелян является серебряным призёром чемпионата Европы (2020) и серебряным призёром чемпионата России (2020). Он также получил звание мастера спорта России международного класса.

Ранее российский фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление в произвольной программе с макияжем на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».