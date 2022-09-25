Михаил Коляда — о посыле программы: вопрос открыт, пусть зритель сам додумает

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном соревновании Михаил Коляда высказался о своей программе на контрольных прокатах.
«Что думаю о прокате? Нет, ошибочки были, но по энергетике мне понравилось. Идея костюма Марии Евстигнеевой и Татьяны Николаевны Прокофьевой. Мария Евстигнеева – это дизайнер, костюмер, тот человек, который меня одевает на лёд. В обычной жизни сам одеваюсь: руки-ноги есть. Почему ладошки чёрные? Так было задумано.
Какой основной посыл программы? Посыл очень прост. Я интеллигентный, культурный человек из Санкт-Петербурга, уважаемый, но с проблемами, и эти проблемы влияют не только на внутренний мир, но и внешне отражается. Идея такая. Вопрос открыт. Пусть зритель сам додумает, что ему хочется», — сказал Коляда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 25 сентября 2022
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