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Алина Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России

Алина Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России, которые проходили с 24 по 25 сентября в Москве.

Фото: из личного архива Загитовой

«Где прошли мои выходные? На контрольных прокатах наших фигуристов в стенах «Мегаспорта». Какие же у всех ребят невероятно красивые, а самое главное разнообразные программы: нежные, решительные, эмоциональные, со своей историей. Мне посчастливилось не только посмотреть прокаты, но и пообщаться со всеми любимыми фигуристами сразу после их выступлений. За эту возможность большое спасибо Первому каналу.

А вы смотрели контрольные прокаты? Чьё выступление понравилось вам больше всего?» — написала Загитова в своём телеграмм-канале.

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