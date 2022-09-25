Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России, которые проходили с 24 по 25 сентября в Москве.

Фото: из личного архива Загитовой

«Где прошли мои выходные? На контрольных прокатах наших фигуристов в стенах «Мегаспорта». Какие же у всех ребят невероятно красивые, а самое главное разнообразные программы: нежные, решительные, эмоциональные, со своей историей. Мне посчастливилось не только посмотреть прокаты, но и пообщаться со всеми любимыми фигуристами сразу после их выступлений. За эту возможность большое спасибо Первому каналу.



А вы смотрели контрольные прокаты? Чьё выступление понравилось вам больше всего?» — написала Загитова в своём телеграмм-канале.