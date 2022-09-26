«Попадание в цель». Аделина Сотникова выделила одну фигуристку на контрольных прокатах

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась мнением о контрольных прокатах сборной России, которые прошли в минувшие выходные. Она выделила чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву.

«Не могу не выделить нашу Лизу Туктамышеву! Она кайфует от себя, от своих прокатов, растворяется полностью в своём деле. Смотрю на неё и понимаю, что всё возможно и 25 — это не предел спортивной карьеры!

Новые программы Лизы — я считаю, это прямое попадание в цель. Они ей очень идут. Абсолютно разные, но катает она их на одном дыхании. Браво», — написала Сотникова в своём телеграм-канале.

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