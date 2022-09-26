Анна Овчарова: американки признавали, что наша форма круче, и по-доброму нам завидовали

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова рассказала, как на одном из турниров спортсмены из США завидовали её форме.
«Я смотрела эту Олимпиаду с замиранием сердца. Несмотря на то что я убеждена в том, что фигурист в первую очередь выступает за самого себя, мне всё равно было очень больно видеть, как российские спортсмены выступают без флага. Это настолько унизительно и непонятно для меня. Я просто помню, каково это, когда ты получаешь форму перед соревнованиями — это всегда очень крутые эмоции.
Помню, когда мы были на юниорском финале Гран-при — 2009, девочки-американки всё время нам говорили: «Вау, у вас такая классная форма! А нам выдают такие не очень красивые куртки». И, в общем-то, наша форма реально была круче. Девчонки сами это признавали и по-доброму нам завидовали. А когда у тебя нет вообще никаких знаков, определяющих твою страну, только три буквы… Бренд твоей страны пропадает, и это очень многое забирает, особенно когда ты за эту страну болеешь душой», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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