Татьяна Навка: Камила Валиева довела до слёз всю Россию

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о контрольных прокатах сборной России, которые прошли в минувшие выходные. По словам Навки, её впечатлила новая произвольная программа олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. Напомним, новая произвольная программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.

«После слёз говорить очень сложно, у меня ком в горле после выступления Камилы. Я восхищаюсь этой девочкой, она довела до слёз всю страну. Это сильный, мощный, гениальный, талантливый человечек. Я верю, что она ещё покажет всему миру. Дай бог, чтобы у неё была возможность доказать, что она сильнейшая на этой планете – была, есть и будет.

Уже появился хейт за момент с закрытием лица? Не надо обращать внимания. Не хочу судить людей. Просто кому-то, наверное, нужно выделиться. Я считаю, что это её лучшая программа и величайшее выступление, наполненное смыслом, красивое, грациозное. Это гениальная идея. Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и всех, кто занимался этой программой. Это на злобу дня, в нужный день и час. Пусть все завистники обзавидуются, что нас не сломишь!» — приводит слова Навки Metaratings.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: