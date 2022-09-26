«Мухлевание отражается на организме очень сильно». Овчарова — о допинге в фигурном катании

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова высказалась о допинге в фигурном катании.

«Допинг в фигурном катании — это практически бессмысленная вещь, потому что элементы спортсмен нарабатывает на протяжении многих лет. Это не та история, что тебе нужно пробежать быстрее всех и тебе требуется какая-то суперсила. Когда у тебя наработанная программа, которую ты катаешь каждый день по несколько раз, тебе ничего не нужно. А если ты не готов, то никакой допинг не сделает отработанность твоей программы лучше. Здесь допинг — абсолютно бессмысленная вещь.



Есть, конечно, у нас кейсы с допингом в фигурном катании, но он используется не перед соревнованиями. И используется он с огромными последствиями. Я помню, что у нас были девочки, которые делали себе определённые капельницы, и это потом очень плохо для них заканчивалось. Результатов эти девочки в итоге никаких не достигали, потому что всё это мухлевание отражается на организме очень-очень сильно», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.