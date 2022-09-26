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Экс-фигуристка Овчарова: у меня были страх, трепет, восхищение перед Слуцкой

Экс-фигуристка Овчарова: у меня были страх, трепет, восхищение перед Слуцкой
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Фигуристка Анна Овчарова рассказала о своём отношении к Ирине Слуцкой.

«Удалось ли мне пообщаться с Ириной Слуцкой во время создания книги? Нет. Я была с ней знакома на уровне «Здравствуйте — до свидания» в раздевалках очень тихим трепетным голосом (смеётся). Я с ней лично хорошо не знакома, и даже не знаю, помнит ли она меня со всех этих показательных выступлений. Я её, честно, побаивалась, потому что это человек с мощнейшей энергией. Она заходила в раздевалку, и будто врывался шар энергетический. Конечно, её сильный характер, её звонкий голос… Перед выступлениями мы все по-разному настраиваемся: кто-то успокаивается, кто-то, наоборот, себя раззадоривает. Мне почему-то казалось, что Ирина себя раззадоривает. Я всё время думала: «Ой, не попасть бы ей под руку». У меня были страх, трепет, восхищение перед ней.

Её образ, созданный у меня в голове, не давал пойти к ней на контакт, поговорить с ней. У нас у всех девчонок на коньках был её автограф, а у меня не было, потому что я реально боялась к ней подойти, что-то сказать, кроме вежливого «здравствуйте». Это я с радостью делала, но всё равно с внутренним страхом», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Было ощущение, что Слуцкая где-то рядом». Фигуристка написала книгу о женском катании «Было ощущение, что Слуцкая где-то рядом». Фигуристка написала книгу о женском катании
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