Экс-фигуристка Овчарова: у меня были страх, трепет, восхищение перед Слуцкой

Фигуристка Анна Овчарова рассказала о своём отношении к Ирине Слуцкой.
«Удалось ли мне пообщаться с Ириной Слуцкой во время создания книги? Нет. Я была с ней знакома на уровне «Здравствуйте — до свидания» в раздевалках очень тихим трепетным голосом (смеётся). Я с ней лично хорошо не знакома, и даже не знаю, помнит ли она меня со всех этих показательных выступлений. Я её, честно, побаивалась, потому что это человек с мощнейшей энергией. Она заходила в раздевалку, и будто врывался шар энергетический. Конечно, её сильный характер, её звонкий голос… Перед выступлениями мы все по-разному настраиваемся: кто-то успокаивается, кто-то, наоборот, себя раззадоривает. Мне почему-то казалось, что Ирина себя раззадоривает. Я всё время думала: «Ой, не попасть бы ей под руку». У меня были страх, трепет, восхищение перед ней.
Её образ, созданный у меня в голове, не давал пойти к ней на контакт, поговорить с ней. У нас у всех девчонок на коньках был её автограф, а у меня не было, потому что я реально боялась к ней подойти, что-то сказать, кроме вежливого «здравствуйте». Это я с радостью делала, но всё равно с внутренним страхом», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 26 сентября 2022
-
13:01
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:36
-
11:31
-
11:01
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:01
-
08:37
-
08:18
- 25 сентября 2022
-
23:39
-
23:03
-
22:12
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:33
-
19:25
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:09