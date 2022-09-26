Овчарова: сложно передать, насколько мне больно за наших фигуристов из-за отстранения

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова поделилась эмоциями от отстранения российских спортсменов от соревнований.

— Ваша книга выходит 25 сентября. Не было страха выпускать её сейчас, когда многим людям не до фигурного катания?



— Я работаю в сфере развлечений и искусства. На мой взгляд, спорт, искусство — это то, что нас всегда вдохновляет, а вдохновение — это то, на чём мы все сейчас держимся. Я написала ещё в первых главах про бан фигуристов и то, что думаю по этому поводу. Мне очень сложно передать, насколько мне больно за наших девочек, мальчиков, пар. Каждый соревновательный сезон — это важнейший отрезок в жизни спортсмена. И когда тебя этого лишают из-за того, что ты родился в определённой стране…

Все по-разному относятся к происходящему и каждый имеет право на своё мнение, но наказывать людей, которые не связаны с политикой, за то, что они выступают под определённым флагом, запрещать им вести спортивную деятельность на международном уровне, запрещать им воплощать свои мечты в реальность — это очень жестоко и несправедливо. Когда я узнала эту новость, честно, я очень сильно плакала, хотя даже не выступаю. Я просто поставила себя на место ребят, которые читают эту новость. Это очень жестоко.



Этой книгой мне хотелось как-то поддержать наших спортсменов, поддержать интерес к фигурному катанию, поддержать болельщиков, может быть, дать им какой-то повод вернуться к этому прекрасному спорту. Честно говоря, я тоже задумывалась, надо ли выпускать книгу сейчас. И я поняла, что всё делаю правильно — это подходящее время для выхода книги, — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.