Илья Авербух высказался о новой ПП Камилы Валиевой, посвящённой допинг-скандалу на ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«Мне показалась программа достаточно интересной, она соответствует внутреннему настроению Камилы. Ей она подходит. Она выросла и повзрослела, я думаю, это новый шаг зрелой программы.
Фигурное катание — это спорт и искусство, а творение программы — часть искусства, оно не требует мнений. Творцы решили, что они хотят высказаться о том, что их волнует. Так было всю жизнь: каждый художник высказывается на ту тему, которая его будоражит. Я думаю, что не наше дело решать, кто на что имеет право», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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