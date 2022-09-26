Американский журналист: Валиева будет чертовски богатой. Камила уже разыграла карту жертвы

Американский журналист Дэвид Лис, освещающий фигурное катание, рассказал, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Эта девушка будет чертовски богатой. Также, возможно, ей придётся платить психотерапевту — хотя я не знаю, верят в это в России или нет. Но она будет очень богатой, всегда. Она уже разыграла эту карту «жертвы».

И когда в ближайшие недели всё выяснится, она будет давать интервью, каким же будет объяснение? Есть некоторые признаки, слухи, один из российских спортивных агентов заявил, что существуют доказательства применения ею допинга. Мы уже слышали от источника из школы «Самбо-70», что проба «Б» оказалась положительной», — приводит слова Лиса «Газета.ру», ссылаясь на его YouTube-канал.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: