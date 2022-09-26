Татьяна Тарасова оценила произвольную программу Камилы Валиевой после контрольных прокатов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Прекрасные эмоции! Очень хорошая программа. Мне очень нравится, что это воспоминание Олимпийских игр. Я это поняла и сопереживала Камиле. Прекрасная программа, которую она прекрасно катала. Умная девочка», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: