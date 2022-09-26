Алина Загитова высказалась о трагических событиях в школе в Ижевске. Это её родной город
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, уроженка Ижевска Алина Загитова прокомментировала трагические события в одной из школ города. Неизвестный проник в учебное заведение и открыл стрельбу по детям и сотрудникам школы. По информации разных источников, в результате стрельбы в ижевской школе погибло от 8 до 13 человек, большая часть из которых — дети.
«Все мои мысли сейчас в Ижевске. До сих пор не могу поверить, что в моём родном городе произошла эта ужасная трагедия. Такого просто не должно быть в современном мире.
Передаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Пускай больше нигде и никогда в мире не повторится подобное», — написала Загитова в своих социальных сетях.
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