Алина Загитова высказалась о трагических событиях в школе в Ижевске. Это её родной город

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, уроженка Ижевска Алина Загитова прокомментировала трагические события в одной из школ города. Неизвестный проник в учебное заведение и открыл стрельбу по детям и сотрудникам школы. По информации разных источников, в результате стрельбы в ижевской школе погибло от 8 до 13 человек, большая часть из которых — дети.

«Все мои мысли сейчас в Ижевске. До сих пор не могу поверить, что в моём родном городе произошла эта ужасная трагедия. Такого просто не должно быть в современном мире.

Передаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Пускай больше нигде и никогда в мире не повторится подобное», — написала Загитова в своих социальных сетях.

