Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Максим Траньков — о контрольных прокатах: самый странный сезон открыт

Максим Траньков — о контрольных прокатах: самый странный сезон открыт
Комментарии

Российский фигурист Максим Траньков, выступающий в парном катании с Татьяной Волосожар, после контрольных прокатах сборной России, отметил начало нового сезона, назвав его странным.

«Сложно, но можно. Самый странный сезон открыт», – написал Траньков в социальных сетях.

На Олимпийских играх — 2014 в Сочи Траньков завоевал золотую медаль в паре с с Татьяной Волосожар и в командных соревнованиях. Сейчас Максим Траньков занимается тренерской работой. На контрольных прокатах сборной России он работал в качестве ведущего.

Контрольные прокаты сборной России проходили в Москве с 23 по 25 сентября в «Мегаспорте».

Смотрите видео: произвольная программа Камилы Валиевой:

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022