Максим Траньков — о контрольных прокатах: самый странный сезон открыт
Поделиться
Российский фигурист Максим Траньков, выступающий в парном катании с Татьяной Волосожар, после контрольных прокатах сборной России, отметил начало нового сезона, назвав его странным.
«Сложно, но можно. Самый странный сезон открыт», – написал Траньков в социальных сетях.
На Олимпийских играх — 2014 в Сочи Траньков завоевал золотую медаль в паре с с Татьяной Волосожар и в командных соревнованиях. Сейчас Максим Траньков занимается тренерской работой. На контрольных прокатах сборной России он работал в качестве ведущего.
Контрольные прокаты сборной России проходили в Москве с 23 по 25 сентября в «Мегаспорте».
Смотрите видео: произвольная программа Камилы Валиевой:
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
17:33
-
16:14
-
14:44
-
13:57
-
13:33
-
13:01
-
12:31
-
12:29
-
12:01
-
11:36
-
11:31
-
11:01
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:01
-
08:37
-
08:18
- 25 сентября 2022
-
23:39
-
23:03
-
22:12
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:33
-
20:20
-
20:05
-
19:53
-
19:53
-
19:49
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:33
Партнерский контент