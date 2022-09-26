Алексей Урманов оценил контрольные прокаты, отметив программу Марка Кондратюка

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал контрольные прокаты сборной России, которые проходили в Москве с 23 по 25 сентября.

«Прокаты оставили позитивные впечатления. Все большие молодцы: и ребята, и девчонки, и парники, и танцоры. Видно, что все продолжают работать. Да, может быть, не все были в оптимальной форме. Тем не менее, движение есть, его видно.



Димка Алиев — молодец! Я считаю, что он очень достойно выглядел — произвольная у него получилась. Петя Гуменник тоже понравился, Андрей Мозалёв очень прибавил. Марк Кондратюк — тоже красавчик. Будет дорабатывать свой контент в произвольной. Если я не ошибаюсь, он хочет прыгать пять четверных.



Конечно, нельзя не отметить Лизу Туктамышеву, которая проводит 16‑й сезон. Может, не 16‑й, а 14‑й, но это абсолютно неважно. Она большая молодец, я об этом всегда говорю. Мы продолжаем за неё болеть, восхищаться её катанием. Лиза показывает нам всем, что она настоящий профессионал», – приводит слова Урманова «Матч ТВ».