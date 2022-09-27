Дина Аверина — о выступлении Валиевой: когда увидела, расплакалась

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике Дина Аверина поделилась впечатлениями о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве. Новая произвольная программа Валиевой посвящена допинг-скандалу на Олимпиаде-2022.

«Видела программу Камилы Валиевой. К сожалению, не получилось приехать и лично посмотреть. Но когда я увидела её произвольную программу в интернете, то расплакалась. Конечно, мы следим за той ситуацией, в которой оказалась Камила. Мы пишем ей, поддерживаем Камилу, регулярно общаемся с ней», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

Напомним, после победы сборной России в командном турнире Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная за полтора месяца до этого, оказалась положительной. Вручение медалей фигуристам отложили до окончания расследования.