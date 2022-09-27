Дайнеко — о Гуменнике: первые прокаты у него часто нестабильные

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко прокомментировала подготовку спортсмена к сезону и рассказала о его поступлении в институт.

«К сезону Петя готов. Отдельно он все прыжки собирает. Однако первые прокаты у него часто нестабильные. Мы пытаемся от этого избавиться, и мне самой не нравится сложившаяся практика. Но Петя – максималист, он сразу замахивается на самое большое, и меньшего ему не надо. Останавливать спортсмена в его стремлении, наверное, нет смысла. Если он ставит такую высокую планку, то рано или поздно достигнет её. В этом, на мой взгляд, проявляется мужской характер.



В связи с поступлением Пети в ИТМО сезон предстоит нам сложный. Самое главное для Пети сейчас – найти баланс между физическим и психологическим состоянием. Институт он выбрал серьёзный, надо много заниматься, учиться. И очень важно, чтобы Петя давал себе возможность отдыхать и восстанавливаться. Смена деятельности, даже если чередовать умственные и физические нагрузки, – это не совсем отдых, если речь идёт о занятиях большим спортом.



Но Петя – уникальный человек. Ему надо быть лучшим и в учёбе, овладевать профессией, и в спорте все четверные прыгать, быть на высоте. Он всегда был такой. Режим работы мальчик придумал себе нехилый. Но я всегда иду ему навстречу», — приводит слова Дайнеко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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