Глейхенгауз — о контрольных прокатах: всеми выступлениями наших девочек мы довольны

Российский тренер и постановщик программ в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подвёл итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые прошли в Москве 24 и 25 сентября. На них выступили фигуристки Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян и Александра Трусова.

«Задача на прокатах была показать программы. Форма ещё до конца не набрана, но всеми выступлениями, которые продемонстрировали наши девочки, мы довольны. Все молодцы.



К сожалению, у Саши Трусовой небольшая травма спины, поэтому она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были её снять вообще с прокатов, потому что у неё правда болела спина и Саша практически не тренировалась», — приводит слова Даниила Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Видео: Александра Трусова. Короткая программа