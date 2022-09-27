«Наша спортивная пара — просто красавцы!» Тутберидзе — о контрольных прокатах
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые прошли 24 и 25 сентября в Москве на арене «Мегаспорт». Из группы Тутберидзе на них выступили фигуристки Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян, Александра Трусова и дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
«Саша сама изъявила желание, ради болельщиков, выйти хотя бы на короткую программу. Наша спортивная пара – просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше», — приводит слова Этери Тутберидзе официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Новость по темеВ ФФККР высоко оценили контрольные прокаты сборной России
Видео: Александра Трусова. Короткая программа
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