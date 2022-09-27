Тамара Москвина: у фигуристов, участвовавших в Олимпиаде, не было резона пропускать сезон

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о работе с фигуристами в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов. На контрольных прокатах сборной России выступили спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

«У фигуристов нашей группы, которые участвовали в Олимпиаде, не было резона пропускать сезон. Они молодые и только-только вышли на высокий уровень. Все понимают: останавливаться нельзя, надо идти вперёд, даже несмотря на ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов. Если притормозить, то можно и не догнать соперников, которые не станут ждать: свято место пусто не бывает.



Но в каком направлении двигаться? Перед началом сезона мы высказали спортсменам идеи, суть которых сводилась к тому, что надо не только отрабатывать те элементы, которые есть, но и учить новые. Например, очень деликатно готовить четверной выброс, пробовать четверную подкрутку, которую исполняли китайцы Суй — Хань, наши Тарасова — Морозов. Да, эти элементы сейчас стоят не так дорого, но если будет запас, то этим можно «козырять». Мне кажется, парное катание в последнее время подверглось стагнации, в связи с чем мы и выработали свою стратегию и постараемся следовать ей.



С таким прицелом выстраивали межсезонную подготовку. Решили, что наши пары будут эпизодически участвовать в показательных выступлениях, чтобы сосредоточиться на основных задачах — усилить и обновить арсенал элементов, разучить новые, разнообразить поддержки, спуски, подходы к элементам и прочее, поставить интересные программы в новом стиле.



Конечно, мы понимали, после олимпийского сезона спортсменам необходим длительный отдых. Олимпийский сезон, а до этого ковидный, Олимпиада, со всеми «отвлекающими» факторами — сдачей тестов, ограничением в передвижении и прочем, – всё это создавало дополнительное напряжение. Чтобы отойти от всех этих перипетий, мы предложили спортсменам даже отпуск дольше обычного – четыре недели вместо двух-трёх», — приводит слова Тамары Москвиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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