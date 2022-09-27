Тамара Москвина оценила дебют спортивной пары Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала дебютные выступления спортивной пары Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. Контрольные прокаты фигуристов сборной России прошли 24 и 25 сентября в Москве.
«На прокатах в «Мегаспорте» дебютировала и наша новая пара Ясмина Кадырова – Валерий Колесов. Первые выступления – это всегда волнительно и непросто, но я хотела бы отметить, что тренер Артур Минчук за очень короткий период времени обучил недавно созданную пару всем премудростям парного катания высокого уровня. Ясмина и Валера катаются вместе с конца февраля. Для их короткой программы мы выбрали музыку Бизе «Кармен», произвольная — Who Wants To Live Forever. В любом случае нужно катать их уверенно.
Очень скоро стартуют российские этапы Гран-при, в которых будут участвовать наши пары. Думаю, за этими соревнованиями будут пристально следить все поклонники фигурного катания. Несмотря ни на что, мы будем продолжать, будем работать и готовить наши дуэты к Олимпиаде-2026. Будем стараться удивлять и развивать наш вид спорта», — приводит слова Тамары Москвиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Видео: Произвольная программа. Софья Самоделкина
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