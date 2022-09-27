Алёна Косторная высказалась о новой ПП Камилы Валиевой, посвящённой допинг-скандалу на ОИ

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«В выступлении девочек много внимания, конечно, было к прокату Камилы Валиевой, которая посвятила свою произвольную программу тому, что произошло с ней на Олимпиаде. Что касается самой идеи программы, то этот вопрос я оставляю за скобками, потому что это вызвало у меня достаточно противоречивые чувства. И я бы не хотела долго рассуждать на эту тему хотя бы в силу того, что я сама действующий спортсмен. Скажу только, что эмоции этот прокат, конечно же, вызвал.
Что касается самой программы, то в плане музыки у неё было интересное начало, это хорошая находка, а также необычная концовка. Камила каталась душевно, тонко, звонко. Но если сравнивать все её программы, начиная с «Девочки на шаре», они в похожем стиле. В них прежде всего Камила, потом музыка. Хотелось бы увидеть её новую», — цитирует Косторную ТАСС.
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