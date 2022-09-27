Опубликовано распределение кандидатов в сборную России по этапам Гран-при

В конце октября в Москве стартует первый этап российской серии Гран-при. Серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до восьми спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины). Полные составы участников каждого этапа Гран-при будут опубликованы накануне соревнований.
Первый этап Гран-при России. Москва
21–23 октября
Одиночное катание. Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.
Одиночное катание. Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.
Второй этап Гран-при России. Сочи
28–30 октября
Одиночное катание. Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
Одиночное катание. Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв.
Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.
Третий этап Гран-при России. Казань
4–6 ноября
Одиночное катание. Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьёва, Дарья Усачёва.
Одиночное катание. Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян.
Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Четвертый этап Гран-при России. Москва
11–13 ноября
Одиночное катание. Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых.
Одиночное катание. Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Илья Яблоков.
Парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин.
Пятый этап Гран-при России. Самара
18–20 ноября
Одиночное катание. Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.
Одиночное катание. Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.
Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Шестой этап Гран-при России. Пермь
25–27 ноября
Одиночное катание. Женщины: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачёва, Майя Хромых.
Одиночное катание. Мужчины: Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалёв, Илья Яблоков.
Парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.
Видео: Произвольная программа. Камила Валиева
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