Лайшев: надо перестать ставить акцент на Дэвис и Смолкине. У России капитал своих талантов

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, примут участие в этапах Гран-при России. В настоящее время Дэвис и Смолкин находятся в США. 19-летняя Диана — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Не такая уж интересная информация по судьбе Дэвис и Смолкина. Мы видели много интересных направлений, да и сборная сейчас в прекрасном состоянии. Надо перестать ставить акцент на Диане и Глебе. Нужно рассматривать остальных — у России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов. Думаю, данное направление сейчас намного интереснее», – сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Видео: Фрагмент произвольного танца Дэвис и Смолкина
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