Спортивный психолог оценила программу Камилы Валиевой по мотивам событий на Олимпиаде-2022

Спортивный психолог Виктория Борзенкова рассказала, что думает о новой произвольной программе олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Напомним, новая ПП Валиевой посвящена допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине. Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба Камилы, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«В психологии есть очень много направлений, которые помогают проживать различные травмирующие ситуации, в том числе через арт-терапию. Не знаю, в этом ли был замысел, здесь лучше спросить у Камилы и её тренеров. Насколько эта программа может ей навредить или помочь — тоже сказать сложно. Если у человека серьёзная травмирующая ситуация, как правило, ему очень сложно порой даже говорить об этом. Я считаю, если Камиле хочется показывать эту тяжёлую, переломную в её судьбе историю через язык тела, делиться со зрителями частичкой своих переживаний, то почему нет? Штаб Этери Тутберидзе в целом здравомыслящий, и, естественно, если бы у Камилы до сих пор остро переживался этот вопрос, то никто бы насильно не заставил её катать такую программу и усугублять её состояние. Реально серьёзная незакрытая психологическая травма вряд ли позволила бы в принципе катать такую программу, многократно проживая негатив, — это противоестественно.

Второй момент: людям свойственно на фоне эмоциональных переживаний драматизировать, катастрофизировать и масштабировать. Камила — сильный спортсмен, почему бы нам не посмотреть на эту историю с другой стороны? Как вариант — что через этот образ она переживает не свою травму и трагедию, а, возможно, показывает свою силу. «Что нас не убило — сделало сильнее». Она смогла вернуться после того, что произошло, и тем самым доказывает всем, что даже эта ситуация её не сломила. Она всё равно на льду, она всё равно с нами, продолжает свою спортивную карьеру», — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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