Психолог: Валиева делится своей личной трагедией со зрителем — она сильная личность

Спортивный психолог Виктория Борзенкова прокомментировала новую произвольную программу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой, посвящённую допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине.
«Есть определённые триггерные ситуации, которые могут поднимать ряд эмоций, травмирующих в том числе. Не знаю, учитывалось ли это при постановке программы, не могу отвечать, чем руководствовался штаб при постановке. То, что идея неординарная, — это факт. Но, как говорится, что от сердца идёт, до сердца и доходит. Камила делится своей личной трагедией со зрителем — это характеризует её как сильную личность. Она показывает всем, что это действительно для неё значимо и больно. Как это сказывается непосредственно на её ментальном здоровье, мы не знаем, мы можем только догадываться, как она себя чувствует: травмирует это её или, наоборот, вселяет больше веры в себя», — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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