Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Психолог: Валиева делится своей личной трагедией со зрителем — она сильная личность

Психолог: Валиева делится своей личной трагедией со зрителем — она сильная личность
Комментарии

Спортивный психолог Виктория Борзенкова прокомментировала новую произвольную программу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой, посвящённую допинг-скандалу, на фоне которого она выступала на Играх в Пекине.

«Есть определённые триггерные ситуации, которые могут поднимать ряд эмоций, травмирующих в том числе. Не знаю, учитывалось ли это при постановке программы, не могу отвечать, чем руководствовался штаб при постановке. То, что идея неординарная, — это факт. Но, как говорится, что от сердца идёт, до сердца и доходит. Камила делится своей личной трагедией со зрителем — это характеризует её как сильную личность. Она показывает всем, что это действительно для неё значимо и больно. Как это сказывается непосредственно на её ментальном здоровье, мы не знаем, мы можем только догадываться, как она себя чувствует: травмирует это её или, наоборот, вселяет больше веры в себя», — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Людям свойственно драматизировать». Разбор резонансной программы Валиевой с психологом «Людям свойственно драматизировать». Разбор резонансной программы Валиевой с психологом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022