Марк Кондратюк заболел, у него температура 38,6

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк заболел и лежит с высокой температурой. Об этом сообщила его тренер Светлана Соколовская.

«На данный момент Кондратюк лежит с температурой 38,6. А о дальнейших планах мы сами расскажем, когда посчитаем нужным. Без помощников», — цитирует Соколовскую «РИА Новости Спорт».

Кондратюк стал известен после сезона-2021/2022. Сначала Марк подтвердил право России на третью путёвку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании, став третьим на отборочном турнире. Затем он выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: