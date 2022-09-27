Марк Кондратюк заболел, у него температура 38,6

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк заболел и лежит с высокой температурой. Об этом сообщила его тренер Светлана Соколовская.
«На данный момент Кондратюк лежит с температурой 38,6. А о дальнейших планах мы сами расскажем, когда посчитаем нужным. Без помощников», — цитирует Соколовскую «РИА Новости Спорт».
Кондратюк стал известен после сезона-2021/2022. Сначала Марк подтвердил право России на третью путёвку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании, став третьим на отборочном турнире. Затем он выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место.
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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