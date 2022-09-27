Радионова: Дэвис и Смолкин поставят жирную точку, если приедут и выступят в России

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 в женском одиночном катании Елена Радионова отреагировала на включение танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в число сеяных участников российской серии Гран-при.

Ранее американский журналист Дэвид Лис на своём канале The Skating Lesson неоднократно «переводил» тренирующихся в США Дэвис и Смолкина в американскую команду. По его словам, они были на просмотре, должны были участвовать в местном турнире и даже поженились.



«Очень много было информации по поводу пары Дианы и Глеба — в том числе будут выступать в России или нет. Если ребята приедут в Россию и выступят, то докажут, что не надо доверять никаким слухам. Поставят жирную точку в вопросе — остаются в США или нет», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.