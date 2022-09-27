Радионова: Дэвис и Смолкин поставят жирную точку, если приедут и выступят в России

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 в женском одиночном катании Елена Радионова отреагировала на включение танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в число сеяных участников российской серии Гран-при.
Ранее американский журналист Дэвид Лис на своём канале The Skating Lesson неоднократно «переводил» тренирующихся в США Дэвис и Смолкина в американскую команду. По его словам, они были на просмотре, должны были участвовать в местном турнире и даже поженились.
«Очень много было информации по поводу пары Дианы и Глеба — в том числе будут выступать в России или нет. Если ребята приедут в Россию и выступят, то докажут, что не надо доверять никаким слухам. Поставят жирную точку в вопросе — остаются в США или нет», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 27 сентября 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:12
-
18:00
-
17:57
-
17:35
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:05
-
11:43
-
11:36
-
10:44
-
10:13
-
09:52
-
07:53
- 26 сентября 2022
-
19:25
-
18:41
-
17:33
-
16:14
-
14:44
-
13:57
-
13:33
-
13:01
-
12:31