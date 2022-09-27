«Женя, доставай руки». Хореограф группы Мишина — о работе с Евгением Семененко

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с фигуристом Евгением Семененко.



«Женя очень умный. Конечно, внутри взбалмошный, бунтарский, как нормальный 19-летний мальчик, но старается всегда быстро зацепить то, что я хочу. Не в плане конкретных мелочей, а общее направление движения. Первое, что я ему говорила: «Женя, доставай руки». Был немного поджатый верх – сейчас уже меньше, меня это радует, он молодец. Всё время было: «Женя, лопатка», «Женя, плечо», «Достань руку из сустава» – мы серьёзно и много работали над руками. А он же учится на медика и говорит: «Тут не вытаскивается, я знаю, как устроен сустав». Я ему: «Женя, это у вас в медицине не вытаскивается, в хореографии всё вытаскивается, вперёд!»



Перед отъездом в Москву он пришёл и похвастался, что у него была фотосессия: «Мне сказали, что у меня очень красивые руки!» – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Елизаветой Навиславской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 сентября.