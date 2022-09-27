«Женя, доставай руки». Хореограф группы Мишина — о работе с Евгением Семененко

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с фигуристом Евгением Семененко.
«Женя очень умный. Конечно, внутри взбалмошный, бунтарский, как нормальный 19-летний мальчик, но старается всегда быстро зацепить то, что я хочу. Не в плане конкретных мелочей, а общее направление движения. Первое, что я ему говорила: «Женя, доставай руки». Был немного поджатый верх – сейчас уже меньше, меня это радует, он молодец. Всё время было: «Женя, лопатка», «Женя, плечо», «Достань руку из сустава» – мы серьёзно и много работали над руками. А он же учится на медика и говорит: «Тут не вытаскивается, я знаю, как устроен сустав». Я ему: «Женя, это у вас в медицине не вытаскивается, в хореографии всё вытаскивается, вперёд!»
Перед отъездом в Москву он пришёл и похвастался, что у него была фотосессия: «Мне сказали, что у меня очень красивые руки!» – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Елизаветой Навиславской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 сентября.
- 27 сентября 2022
-
22:29
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:00
-
20:30
-
19:12
-
18:00
-
17:57
-
17:35
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:05
-
11:43
-
11:36
-
10:44
-
10:13
-
09:52
-
07:53
- 26 сентября 2022
-
19:25
-
18:41
-
17:33
-
16:14
-
14:44