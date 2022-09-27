Хореограф группы Мишина: с Колядой мы работаем на уровне «запудрить»

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала об особенностях работы с фигуристом Михаилом Колядой.

К сезону-2022/2023 Илья Авербух поставил для Коляды программу «Танго в сумасшедшем доме».



«С Мишей мы работаем на уровне «запудрить». Буквально один раз «пудрили» «Щелкунчика». В этот раз – «Танго в сумасшедшем доме» – был момент в программе, который мы доделывали. Регулярно, как с Лизой, с Матвеем, с Женей, мы не работаем. Он более самостоятельный, быстрее всё осваивает и многое находит сам», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Елизаветой Навиславской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 сентября.