Хореограф группы Мишина: с Колядой мы работаем на уровне «запудрить»

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала об особенностях работы с фигуристом Михаилом Колядой.
К сезону-2022/2023 Илья Авербух поставил для Коляды программу «Танго в сумасшедшем доме».
«С Мишей мы работаем на уровне «запудрить». Буквально один раз «пудрили» «Щелкунчика». В этот раз – «Танго в сумасшедшем доме» – был момент в программе, который мы доделывали. Регулярно, как с Лизой, с Матвеем, с Женей, мы не работаем. Он более самостоятельный, быстрее всё осваивает и многое находит сам», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Елизаветой Навиславской читайте на «Чемпионате» завтра, 28 сентября.
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