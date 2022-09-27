Мишин: авторство программы Good boy gone bad принадлежит Семененко

Тренер Алексей Мишин рассказал, что авторство произвольной программы на композицию группы ТХТ Good boy gone bad, которая так понравилась зрителям в «Мегаспорте», принадлежит её исполнителю – фигуристу Евгению Семененко.

«Решение о том, что Женя Семененко поедет и выступит в Москве, мы приняли перед прокатами. Дело в том, что в конце лета на сборе в Куршевеле во время показательных выступлений Женя неудачно упал на колено, но вида не показал, докатал программу до конца, и только потом стало понятно, что случилось. Когда он вышел со льда, то все увидели: нога у него никакая. Я спросил: «Почему ж ты сразу не остановился? Ты же после травмы». А он в ответ: «Я не хочу, чтобы люди видели, как меня уносят на носилках с катка. Я никогда больше этого не допущу». Это говорит о Жене как о личности и достойно уважения…



Для новой произвольной Женя сам предложил композицию группы ТХТ Good boy gone bad. Этот выбор одобрил постановщик Илья Авербух, с которым Женя работал впервые. В этой программе есть несколько «отсылок» к официальному клипу группы. Безусловно, программа ставилась Авербухом и дорабатывалась при участии специалиста балета Бориса Эйфмана Елизаветы Навиславской, а также нашего хореографа Татьяны Прокофьевой. Но поскольку музыка, идеи, хореографические задумки были предложены Женей, то авторство программы в основном принадлежит ему», — приводит слова Мишина пресс-служба ФФККР.