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Хореограф Навиславская — о тренере Мишине: оказался удивительно открытым, добрым человеком

Хореограф Навиславская — о тренере Мишине: оказался удивительно открытым, добрым человеком
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Хореограф, педагог Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о знакомстве с тренером Алексеем Мишиным, с подопечными которого работает уже не первый год.

«Алексей Николаевич поразил меня. Он оказался удивительно открытым, добрым человеком. Но главное, что знаменитый спортсмен, талантливый, известный тренер отнёсся ко мне с каким-то редким подкупающим доверием. Он сказал: «Елизавета, делайте. Как вы видите, так и делайте». А как я могла видеть, если я не очень понимала технологию, которая внутри тела фигуриста? Сейчас уже попроще с этим, но вначале было забавно (смеётся)», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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