Хореограф из группы Мишина объяснила, почему не перешла бы к другому тренеру

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая с группой Алексея Мишина, рассказала о том, стала ли бы сотрудничать с другими тренерскими коллективами.
«Я очень верный человек. Есть Алексей Николаевич – значит, есть Алексей Николаевич. Если с его благословения – возможно. Это, конечно, интересно, но у меня никогда не было таких мыслей, потому что сейчас работы хватает и каждая программа требует затрат. Не на уровне «посмотреть-почитать», но на уровне «придумать», о каждом из них что-то поискать в голове – это силы, это энергия. Я редко отказываюсь от интересных предложений, но сейчас у меня два курса в театральной академии (РГИСИ), руководство отделением и классы в Академии танца Бориса Эйфмана и целая команда фигуристов», – рассказала хореограф в интервью «Чемпионату».
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
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