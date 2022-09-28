Стало известно, когда объявят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой
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Вердикт по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой будет объявлен в октябре 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.
Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.
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