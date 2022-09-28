Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, когда объявят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой

Стало известно, когда объявят вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой
Комментарии

Вердикт по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой будет объявлен в октябре 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

Напомним, Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.

«Людям свойственно драматизировать». Разбор резонансной программы Валиевой с психологом «Людям свойственно драматизировать». Разбор резонансной программы Валиевой с психологом

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022