РУСАДА может не публиковать решение по делу Валиевой из-за её возраста

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что решение по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть не обнародовано. По словам Логиновой, организация может оставить дело закрытым, учитывая, что спортсменка является несовершеннолетней.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищённого лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», — цитирует Логинову ТАСС.



Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.