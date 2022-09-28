Дисциплинарный комитет в закрытом режиме примет решение по делу Валиевой

Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) вынесет решение по делам спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в закрытом режиме. Об этом рассказала член комитета Вера Тихонова. Таким образом, дело российской фигуристки Камилы Валиевой также будет рассмотрено в закрытом режиме.



«Комитет не является организационной структурой. На принятие решения комитетом никто не может повлиять — ни РУСАДА, ни какие-то третьи лица. Решение принимается в закрытом режиме и как членам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так и иным участникам процесса оглашается по окончании слушаний», — цитирует Тихонову ТАСС.

Валиева выступала в личном турнире на ОИ-2022 на фоне допинг-скандала, после того как стало известно, что её допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Недавно в РУСАДА объявили, что закончили расследование по делу. 21 сентября появилась информация, что РУСАДА нашло доказательства нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой, однако в агентстве это не подтвердили.