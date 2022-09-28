Бетина Попова оценила новые программы Камилы Валиевой

Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова поделилась впечатлениями о новых программах олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. На контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую и произвольную программы.



«Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых – жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к её программе.



Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идёт: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.



По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.



Контрольные прокаты – это всё-таки одно дело, а соревнования – совсем другое.

С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжёлый момент. В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для неё каждый раз? Стоит ли оно вообще того?» — цитирует Попову «Газета.ру».