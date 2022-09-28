Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бетина Попова оценила новые программы Камилы Валиевой

Бетина Попова оценила новые программы Камилы Валиевой
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова поделилась впечатлениями о новых программах олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. На контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую и произвольную программы.

«Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых – жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к её программе.

Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идёт: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.

По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.

Контрольные прокаты – это всё-таки одно дело, а соревнования – совсем другое.

С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжёлый момент. В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для неё каждый раз? Стоит ли оно вообще того?» — цитирует Попову «Газета.ру».

Новость по теме
Бетина Попова поставила необычную короткую программу Павлюченко и Ходыкину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022