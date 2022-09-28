Бетина Попова оценила новые программы Камилы Валиевой

Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова поделилась впечатлениями о новых программах олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. На контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую и произвольную программы.
«Мне почему-то сразу вспомнилась программа Жени Медведевой, где она общалась на языке немых – жестами. Почему-то пришла в голову именно отсылка к её программе.
Что касается короткой программы Камилы, то она вышла замечательной. Камиле она идёт: красивая музыка, красивые линии. Хорошая, качественная программа.
По произвольной программе я прочитала множество отзывов о том, что непонятно, как это оценивать, и непонятно, как это воспринимать. Мнения зрителей разделились на два противоположных лагеря. Я же пока не сформировала своего мнения.
Контрольные прокаты – это всё-таки одно дело, а соревнования – совсем другое.
С одной стороны, Камила заново пережила эту, можно сказать, трагедию, хотя это и очень страшное слово. В общем, Камила опять пережила этот тяжёлый момент. В эмоциональном плане, мне кажется, будет тяжело катать это целый сезон. Будет ли это так же болезненно для неё каждый раз? Стоит ли оно вообще того?» — цитирует Попову «Газета.ру».
- 28 сентября 2022
-
16:42
-
16:42
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
12:02
-
11:35
-
11:05
-
09:40
-
09:37
-
09:15
-
08:50
-
08:00
- 27 сентября 2022
-
23:00
-
22:29
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:00
-
20:30
-
19:12
-
18:00
-
17:57
-
17:35
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34