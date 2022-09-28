Тарасова высказалась о призыве Алиева и Игнатова в военкомат

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, согласно которой российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат. Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».



«Алиев и Игнатов защищают честь родины, и грядущие соревнование не обойдутся без них. Призыв можно перенести на окончание сезона, потому что сейчас соревнования, потом чемпионат России, потом Европы. Можно перенести — необязательно в первых рядах призывать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Дмитрий Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020), бронзовый призёр чемпионата России (2018). На юниорском уровне — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017), бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2016).

Макар Игнатов — серебряный призёр чемпионата России (2021), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), победитель финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «челленджер» Nebelhorn Trophy (2019).