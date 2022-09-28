Жулин — об Алиеве и Игнатове: если их призовут, то это не совсем правильно. Пушечное мясо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата.
«Сказали, что будут призывать срочников, которые уволены в запас. Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки в каких-то лагерях. Думаю, это не совсем правильное решение. Я ожидал, что сборников трогать не будут.
Им надо пойти в военкомат и показаться, что они существуют. Не думаю, что их призовут. Если их призовут, то это не совсем правильное решение. Тем более это люди, которые не имеют вообще никакого опыта. Если и проходили, то это спортрота и формально, поэтому это пушечное мясо», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина:
- 28 сентября 2022
-
16:42
-
16:42
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
12:02
-
11:35
-
11:05
-
09:40
-
09:37
-
09:15
-
08:50
-
08:00
- 27 сентября 2022
-
23:00
-
22:29
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:00
-
20:30
-
19:12
-
18:00
-
17:57
-
17:35
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:23
-
12:46
-
12:34