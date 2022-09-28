Жулин — об Алиеве и Игнатове: если их призовут, то это не совсем правильно. Пушечное мясо

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские фигуристы-одиночники Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, входящие в национальную команду, получили повестки из военкомата.

«Сказали, что будут призывать срочников, которые уволены в запас. Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки в каких-то лагерях. Думаю, это не совсем правильное решение. Я ожидал, что сборников трогать не будут.

Им надо пойти в военкомат и показаться, что они существуют. Не думаю, что их призовут. Если их призовут, то это не совсем правильное решение. Тем более это люди, которые не имеют вообще никакого опыта. Если и проходили, то это спортрота и формально, поэтому это пушечное мясо», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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