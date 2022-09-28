Роднина — о мобилизации Алиева и Игнатова: пусть берут повестки и идут в военкомат

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о вручении повесток в военкомат фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову.

«Если рассуждать об этой ситуации в рамках закона, то Алиеву и Игнатову надо явиться в военкомат. Также этим вопросом должны заниматься прежде всего главный тренер фигуристов Евгений Рукавицын и, если есть, агенты. Какие в этом проблемы? Если они хотят решить всё в рамках закона, то пусть берут повестки и идут в военкомат. Это же не значит, что ребята будут призваны. Просто не надо нарушать закон.

Выделить отдельно всех спортсменов мы не можем. Все граждане России, которые подходят под эту категорию, должны пройти это. Исключения никакого не может быть. Им надо явиться в военкомат. Должны по ним отдельно решаться вопросы. В любом случае надо исполнять законы РФ», — приводит слова Родниной Sport24.