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Тренер Мозер заявила, что Минспорт РФ намерен оградить от призыва членов сборных страны

Тренер Мозер заявила, что Минспорт РФ намерен оградить от призыва членов сборных страны
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках города Москвы, тренер Нина Мозер заявила, что Министерство спорта России намерено оградить от призыва всех членов сборных страны.

Ранее повестки в военкомат в связи с мобилизацией получили фигуристы сборной России Макар Игнатов и Дмитрий Алиев, тренирующиеся в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал. Но скоро данный вопрос будет решён. Недавно я была в Министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны. Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решён положительно», — приводит слова Мозер RT.

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Источник: два фигуриста сборной России получили повестки в военкомат
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