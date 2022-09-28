Тренер Мозер заявила, что Минспорт РФ намерен оградить от призыва членов сборных страны

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках города Москвы, тренер Нина Мозер заявила, что Министерство спорта России намерено оградить от призыва всех членов сборных страны.

Ранее повестки в военкомат в связи с мобилизацией получили фигуристы сборной России Макар Игнатов и Дмитрий Алиев, тренирующиеся в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал. Но скоро данный вопрос будет решён. Недавно я была в Министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны. Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решён положительно», — приводит слова Мозер RT.