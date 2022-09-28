Радионова: Косторная внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Алёной Косторной, которая с сезона-2022/2023 тренируется в ЦСКА у Елены Буяновой.

«У Алёны было очень много ярких номеров, и, что тут говорить, Алёна может выразить любой образ — это ни для кого не секрет. Хотелось как-то раскрыть её с новой стороны, показать более зрелое раскрепощённое катание. Она внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное, ранимое, что тоже хочется показать. Поэтому коллективным решением мы выбрали именно такую музыку. Хотелось сделать что-то лёгкое, воздушное, нежное. Как мне кажется, Алёне очень шёл этот образ», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» завтра, 29 сентября.