Фигуристка Радионова: Мария Мазур — прорыв начала этого сезона

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала о Марии Мазур, которая начала сезон-2022/2023 с сенсационной победы на первенстве Москвы.
«Конечно, Маша, мне кажется, это прорыв начала этого сезона. Хочу сказать, что она действительно эту победу заслужила. Я видела, как она работает на тренировках, а работает она хорошо. Она очень трудолюбивая девочка, всегда старается. Я не говорю, что другие не стараются, но я видела, как она осознанно подходит к своему тренировочному процессу, поэтому я не удивлена, что она так откатала — она действительно была хорошо готова», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 сентября.
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