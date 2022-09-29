Радионова: Косторная всегда украшает турниры, неважно, в какой она форме

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова высказала надежду, что чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная вернётся на лёд после перенесённой операции на бедре.
«Трудно что-то загадывать сейчас, но, конечно, мне очень хочется, чтобы она вернулась на лёд, чтобы снова дарила зрителям своё катание. На неё действительно хочется смотреть, её катание завораживает, в ней есть что-то такое, что притягивает зрителя. Мне кажется, эта спортсменка всегда украшает турниры, неважно, в какой она форме, её катание всегда на высшем уровне. Она действительно притягивает взгляды, в ней есть харизма, которую чувствует зритель, а зрителя не обманешь», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 сентября.
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